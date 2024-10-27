Директор школы из Подольска выиграл конкурс «Лучший по профессии»

По результатам конкурса на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2024 году победу одержал директор школы имени Дмитрия Зернова. Евгений Лукошников из Подольска стал первым в номинации «Воспитание лидеров».

Директор школы имени Дмитрия Зернова, депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников победил в номинации «Воспитание лидеров» на конкурсе «Лучший по профессии» в сфере образования.

С 2015 года премию губернатора в размере 300 тысяч рублей получают выдающиеся главы учреждений образования в 20 номинациях. Ее присуждают по результатам работы организации, а также по достижениям руководителя.

Евгений Лукошников возглавляет штаб подольского отделения «Юнармии». Он много лет занимается военно-патриотической подготовкой школьников. Также педагог участвует в организации открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» на кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова.

Сразу четыре ученицы школы имени Дмитрия Зернова вошли в число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников в прошлом году.

Евгению Лукошникову в 2012 году присвоили звание «Почетный работник общего образования РФ», его наградили знаком «За заслуги перед Московской областью III степени», в 2009 и 2013 годах вручили почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, в 2009, 2011, 2013 годах наградили почетными грамотами Министерства образования Московской области, знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск I и II степени», знаками «За заслуги перед Подольским районом II и III степени».

Евгений Лукошников на личном автомобиле доставил свыше 20 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Таже он организовывал в Подольске акции по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам на фронт.

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