Директор школы из Лобни приняла участие во Всероссийском форуме науки и образования

Директор лобненской школы № 8 Яна Тютюнник приняла участие во Всероссийском «Физтех-Форуме-2026», который прошел 29–30 января на базе Московского педагогического государственного университета. Форум был посвящен интеграции педагогики с достижениями современной науки и организован совместно с Ассоциацией школьного кластера при участии МФТИ.

Ключевым событием стала пленарная дискуссия «Педагогика и достижения науки XXI века: синтез подходов и вызов современности». Участники, среди которых была и представительница Лобни, обсуждали стратегии подготовки педагогов и инженеров будущего, а также практические пути внедрения в учебный процесс технологий искусственного интеллекта, виртуального моделирования и других прорывных разработок.

По словам Яны Тютюнник, участие лобненских педагогов в таких масштабных федеральных мероприятиях способствует активному обмену опытом и позволяет внедрять лучшие образовательные практики в школах города, повышая качество обучения и соответствие его требованиям времени.