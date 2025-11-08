Директор школы из Истры пробежал 42-километровый марафон в Турции

Финалист Всероссийского конкурса Директор года России 2025, победитель конкурса на Премию губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования», директор школы № 2 города Истра Оскар Латыпов выступил на 47 международном, межконтинентальном, официальном марафоне на 42 километра 195 метров, который прошел в Турции.

В этом году марафон в Стамбуле собрал более 40 тысяч спортсменов со всего земного шара, наряду с любителями бежали звезды мирового марафона, так как Стамбульский марафон является официальным отборочным стартом обеспечивающим проход на Чемпионат мира и носит статус статус World Athletics Elite Label Road Race.

Более 420 атлетов из России приняли участие в гонке: 162 — на марафоне и 280 — на дистанции 15,5 километра.