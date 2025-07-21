Директор школы искусств из Химок принял участие в конференции-форуме ЦФО

Директор Центральной детской школы искусств в Химках и муниципальный депутат Инна Монастырская выступила от Подмосковья на конференции-форуме детских школ искусств центрального федерального округа. Встреча, организованная Министерством культуры России, проша в Липецке.

Среди участников форума были руководители учреждений художественного образования со всей России. Главными темами стали планы дальнейшего развития направления, кадровые и методические риски, а также способность школ адаптироваться к современным вызовам, не изменяя при этом традициям.

«Форум позволил сопоставить опыт разных регионов, обсудить законодательные инициативы, новые форматы обучения и меры поддержки педагогов. Регион давно и системно поддерживает систему школ искусств, и это чувствуется во всем», — поделилась Инна Монастырская.

Особое внимание на форуме уделили необходимости внедрять в творческое образование патриотические элементы. Это позволяет сохранять преемственность поколений в культуре, искусстве и истории.

Напомним, что в Химках 20 августа стартует дополнительный набор в детские школы искусств. Подать заявку можно на областном и федеральном сайте госуслуг.