Директор Ногинского колледжа стал наставником на всероссийском педагогическом конкурсе

Андрей Чистов стал экспертом на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года», который стартовал в Корпоративном университете развития образования. Педагог и опытный наставник из Богородского округа активно делится своими знаниями и помогает другим участникам в их стремлении к победе.

Директор Ногинского колледжа более восьми лет преподавал IT-дисциплины, раньше он занимал должности сертифицированного эксперта и инструктора сетевой академии. В 2021 году педагог принял участие в конкурсе и стал его победителем. Теперь он помогает другим, передавая свои знания и опыт.

На отборочный этап конкурса поступили более четырехсот заявок, среди которых особую популярность получили направления «IT», «машиностроение» и «услуги». В финале сразятся 53 участника, которые продемонстрируют свои методики обучения и проведут открытые занятия. В результате выберут девять лауреатов и одного победителя, он представит регион на федеральном уровне. Андрей Чистов будет активно участвовать в подготовке конкурсантов, он также обучит лучшего кандидата, который выступит в финале чемпионата России.