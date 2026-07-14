Директор НИКИ детства Одинаева назвала признаки отравления ядовитыми растениями

Летом возрастает риск отравлений ядовитыми растениями, поэтому родителям важно внимательно следить за детьми во время прогулок в лесу, парках и на дачных участках. В НИКИ детства предупредили, что многие растения с привлекательными цветами и яркими ягодами могут представлять серьезную опасность для здоровья ребенка.

Особую угрозу представляют ландыш, вех ядовитый, вороний глаз, беладонна и волчеягодник. Из-за яркого внешнего вида их плоды нередко привлекают внимание детей. Попав в организм, содержащиеся в этих растениях токсичные вещества способны вызвать тяжелую интоксикацию, поражая нервную систему и внутренние органы.

Среди первых признаков отравления медики называют резкую слабость, бледность кожи, усиленное потоотделение, затрудненное дыхание, повышенное слюноотделение, тошноту, рвоту, боли в животе, расстройство кишечника, судороги, сонливость и нарушения сердечного ритма.

При подозрении, что ребенок попробовал неизвестное растение или ягоды, необходимо немедленно убрать источник опасности, оценить состояние пострадавшего и вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112. Если есть возможность, специалисты рекомендуют сохранить остатки растения или ягод, чтобы врачам было проще определить причину отравления.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что в подобных ситуациях нельзя самостоятельно пытаться вызвать у ребенка рвоту, так как это может привести к удушью или повреждению пищевода.