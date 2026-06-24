Директор «Мостоотряд-90» заявил, что новый Рогачевский мост простоит минимум сто лет

В Дмитровском округе продолжается строительство нового Рогачевского моста над Каналом имени Москвы. Директор предприятия «Мостоотряд-90» Олег Зимирев заявил, что объект простоит минимум сто лет.

Сейчас специалисты подрядной организации устанавливают несущие металлоконструкции будущего моста сразу с двух берегов. Уже смонтировано 450 тонн металлоконструкций пролета. Параллельно подрядчик завершил работы по сооружению опор моста.

На объекте задействовано 200 специалистов и более 40 единиц различной специальной техники. Мостовики работают круглосуточно в две смены.

Техническое соединение пролетов автотранспортного сооружения запланировано на август этого года. Полностью новый Рогачевский мост будет готов в первом квартале 2027 года. Полное завершение строительства, включая демонтаж старого моста и возведение путепровода над железной дорогой, запланировано на 2029 год.

Новый мост заменит старый Рогачевский мостовой переход постройки тридцатых годов прошлого века. Когда старое сооружение будет демонтировано, на его месте, возможно, возведут еще один двухполосный мост. А фрагмент старого транспортного сооружения, как памятник советскому мостостроительству, установят в сквере неподалеку.