Директор лицея в Наро-Фоминске получил национальную премию «Признание»

Победителей национальной общественно-профессиональной премии «Признание» подвели в Московском педагогическом государственном университете. Лучшей в номинации «За воспитание человека труда» стала директор лицея имени Веры Волошиной в Наро-Фоминске Татьяна Хударова.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участников встречи поприветствовал первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. Он отметил высокий уровень мастерства подмосковных педагогов и отметил что международная обстановка ставит перед учителями новые задачи.

Всего на конкурсе представили шесть номинаций. Среди них «Учитель — защитник Родины», «За воспитание Героя Отечества», «Отечественная школа — за верность традициям», «За сохранение исторической памяти», «За сохранение традиций и ценности русского слова» и «За воспитание человека труда», которую получила директор лицея имени Веры Волошиной в Наро-Фоминске Татьяна Хударова.

В министерстве добавили, что премия направлена на признание вклада педагогов в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.