Директор лицея в Лобне поучаствовал в сессии по развитию образования

В Подмосковье прошла стратегическая сессия по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. В ней принял участие директор лицея «Авиатика» в Лобне Андрей Иванов.

Стратегическую сессию открыли министр образования Московской области Ингред Пильдес и депутаты Государственной Думы.

Участники внесли свои предложения для развития образования в регионе. Они уделили внимание воспитанию, психологическим аспектам, использованию цифровых технологий, экономической деятельности и моделям управления.

Напомним, в Лобне в 2024 году открыли лицей «Авиатика», который уже принял около двух тысяч школьников. Администрация округа развивает направления внеурочной деятельности и сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с профессией.