Директор воскресенского концертно-выставочного зала Мишина проголосовала

Директор концертно-выставочного зала Жанна Мишина, известная своим активным участием в общественной жизни Воскресенска, приняла участие в выборах. Уже более 20 лет она является не только членом общественной палаты, но и активно занимается культурно-просветительской деятельностью.

Под ее руководством учреждение стало центром притяжения для профессиональных концертных коллективов, которые успешно выступают на различных площадках и завоевывают призовые места в конкурсах.

«Мне хочется, чтобы и дальше Воскресенск становился только лучше и красивее, поэтому я проголосовала за достойных кандидатов, ведь именно они будут тем самым проводником к благополучию нашего округа. Призываю жителей успеть воспользоваться своим правом выбрать лучших, от этого зависит наше будущее», — подчеркнула Мишина.

Напомним, что голосование на выборах и довыборах в советы депутатов 28 округов завершится сегодня в 20:00 по местному времени. Жители округа еще имеют возможность сделать свой выбор и повлиять на будущее своего региона.

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