Директор клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» начала праздничный день с работы

В Международный женский день директор клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк с самого утра занялась проверкой работы котельных. В котельной «Медстекло» она выявила небольшую течь и проконтролировала замену подшипника резервного сетевого насоса, который играет важную роль в обеспечении отопления почти трети города.

Людмила Васильевна — профессионал с более чем 25-летним стажем в сфере ЖКХ. Она начала свой путь в теплоэнергетике с проектирования систем кондиционирования в Латвии, а затем переехала в Клин, где прошла путь от мастера на теплосетях до директора теплоснабжающей организации.

Под ее руководством «Газпром теплоэнерго МО» построило 16 новых котельных и модернизировало одну из них. Также началась ликвидация старых воздушных теплотрасс, которые портили внешний вид улиц. Например, только в этом году 9 километров таких теплосетей убрали под землю.

Коллеги отмечают, что для Людмилы Шведюк важны ответственность и качество работы. Она умеет сочетать строгий контроль и доверие к команде, что позволяет ей справляться даже с кризисными ситуациями.