Директор Губернского колледжа посетил приборостроительный завод в Серпухове

Представители Губернского колледжа встретились с руководством АО Серпуховский завод «Металлист». Вместе они обсудили развитие долгосрочного партнерства и расширение возможностей профессионального становления студентов.

Учащиеся Губернского колледжа смогут проходить практику на производственном предприятии, получать напрямую от специалистов знания и навыки. Ребята освоят современные технологии и приобретут важные профессиональные компетенции. Все это сделает студентов колледжа востребованными на рынке труда и откроет новые перспективы для успешной карьеры в сфере высокотехнологичных производств.

Также на встрече собравшиеся обсудили возможность адаптации программ учебного заведения к потребностям компаний робототехнической отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.