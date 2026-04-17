Директор Балашихинского лицея обсудил воспитание с замминистра просвещения

14 апреля директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов участвовал в открытом диалоге с заместителем Министра просвещения Российской Федерации Ольгой Колударовой. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали руководители более 20 общеобразовательных учреждений из разных регионов страны. Главной темой стало укрепление сотрудничества между школами и родителями в сфере воспитательной работы и просвещения семей.

Обсуждались вопросы создания единого подхода к общению с родителями, обмена эффективными практиками и инструментами вовлечения. Особое внимание уделили задачам по формированию у детей и подростков устойчивости к деструктивной идеологии, а также единству воспитания и образования.

В Балашихинском лицее эти направления развиваются системно: каждую неделю по понедельникам проводятся церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна, а также внеурочные занятия по воспитанию.

Рекомендации, полученные в ходе встречи, будут внедрены в работу лицея для дальнейшего улучшения взаимодействия со школьным сообществом.