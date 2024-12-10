Замглавы Можайска поздравил новых выпускников «Школы фермера»

Праздник в честь очередного выпуска образовательного проекта прошел в Можайском техникуме. Дипломированными аграриями стали 40 человек.

С завершением обучения студентов поздравили заместитель главы округа Денис Потылицын, депутат Татьяна Дроздова, заместитель председателя Московского крестьянского союза Василий Макашин и директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

Денис Потылицын отметил, что начинающие и опытные фермеры получили новые знания и опыт, которые позволят запустить собственный агробизнес или вывести хозяйство на новый уровень.

В стенах Можайского техникума в течение трех месяцев 16 студентов изучали переработку продукции животноводства, а 24 — плодово-ягодное растениеводство. Они знакомились с основами менеджмента и тонкостями ведения хозяйства, посещали фермы и крупные производства. Завершением обучения стала защита проектов по развитию агробизнеса, выращиванию плодово-ягодных культур и разведению животных.

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