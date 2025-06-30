Дипфейки. Как распознать обман и не стать жертвой мошенников

Онлайн-проект «Перезвони Сам» провел вебинар на тему «Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?». Об этом сообщило ГУ безопасности Подмосковья.

Встреча прошла в формате семинара и онлайн-трансляции. На мероприятии затронули способы мошенничества с помощью аудио, видео и текстовых сообщений от лжедрузей. Эксперты привели надежные способы для защиты данных и современные методы проверки подозрительных файлов.

Материалы вебинара доступны по ссылке.

В ведомстве добавили, что на портале проекта можно подписаться на рассылку о предстоящих встречах, посмотреть архивные видео, изучить другие способы защиты от мошенников и ознакомиться с реальными историями.