Дипфейки. Как распознать обман и не стать жертвой мошенников

Онлайн-проект «Перезвони Сам» провел вебинар на тему «Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?». Об этом сообщило ГУ безопасности Подмосковья.
Встреча прошла в формате семинара и онлайн-трансляции. На мероприятии затронули способы мошенничества с помощью аудио, видео и текстовых сообщений от лжедрузей. Эксперты привели надежные способы для защиты данных и современные методы проверки подозрительных файлов.
В ведомстве добавили, что на портале проекта можно подписаться на рассылку о предстоящих встречах, посмотреть архивные видео, изучить другие способы защиты от мошенников и ознакомиться с реальными историями.
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