Династию работников культуры наградили в Химках
В Химках наградили династию работников культуры — семью Жуковых. Их общий трудовой стаж составил 70 лет.
Татьяне Жуковой, заслуженному работнику культуры городского округа Химки, вручили почетную грамоту.
«Более 40 лет проработала в культуре, занимая те или иные должности. Я в 2001 году была назначена начальником управления. Была режиссером города, занималась много чем. Культура — это большая отрасль», — сказала Татьяна Жукова.
Никита Жуков окончил Институт культуры. Получил профессию режиссера. Он с малых лет посещал мероприятия, помогал матери в организации концертов и сам их проводил. Сейчас он работает заведующим Центральной городской библиотеки и занимается просветительством.
«Без культуры нет социума и нет человечности, потому что именно культура, как и история, воспитывает в людях не только патриотические чувства, но и чувство прекрасного», — добавил Никита Жуков.
Награждение состоялось к 80-летию со дня издания сборника стихотворений «Мое поколение» Семена Гудзенко. Во время литературной встречи были прочитаны строки из известных произведений и прошла встреча с ветераном СВО. Все мероприятия — часть патриотической программы «Успех в единстве поколений».
«На сегодняшний момент программа получила свое распространение на территории всей Московской области — все 56 муниципалитетов к ней присоединились. На ежедневной основе проводится масса мероприятий — это и мастер классы, открытые уроки, культурные события, спортивные события», — сказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.