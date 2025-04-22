Династию работников культуры наградили в Химках

Татьяне Жуковой, заслуженному работнику культуры городского округа Химки, вручили почетную грамоту.

«Более 40 лет проработала в культуре, занимая те или иные должности. Я в 2001 году была назначена начальником управления. Была режиссером города, занималась много чем. Культура — это большая отрасль», — сказала Татьяна Жукова.

Никита Жуков окончил Институт культуры. Получил профессию режиссера. Он с малых лет посещал мероприятия, помогал матери в организации концертов и сам их проводил. Сейчас он работает заведующим Центральной городской библиотеки и занимается просветительством.

«Без культуры нет социума и нет человечности, потому что именно культура, как и история, воспитывает в людях не только патриотические чувства, но и чувство прекрасного», — добавил Никита Жуков.