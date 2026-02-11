Динамо-Электросталь» выиграло чемпионат России по индорхоккею среди женщин

Команда «Динамо-Электросталь» стала победителем чемпионата России по индорхоккею среди женских команд, который проходил с 16 по 18 января 2026 года в городе Электросталь. Серебряным призером стала команда СШОР по игровым видам спорта из Щелково, а третье место заняла команда «Юность-Москва».

В финальных матчах игроки «Динамо-Электросталь» продемонстрировали уверенную игру и высокую результативность. Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщает, что соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

На турнире были определены лучшие игроки в разных амплуа. Так, лучшим вратарем признана Алена Ладышкина из СШОР по игровым видам спорта. Звание лучшего нападающего получила Валерия Хайруллина из «Динамо-Электросталь». Лучшим защитником стала Ксения Королева из СШОР по игровым видам спорта. А звание лучшего игрока турнира досталось Юлии Редькиной из «Динамо-Электросталь».

Следите за новостями Министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ.