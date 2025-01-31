Дилерский центр КамАЗ открыли в Ленинском округе

Предприятие включает в себя центр технического обслуживания грузовых автомобилей и два складских комплекса. Заместитель генерального директора компании «КамАЗ» Андрей Чурсин рассказал, что сервисный центр оборудован в соответствии с новейшими технологическими решениями. «Мы предусмотрели все, что может понадобиться нашим клиентам. В отличие от других точек ремонта грузовиков, здесь все укомплектовано качественным инструментом и оборудованием», — отметил он.

Место размещения центра выбрано не случайно: у индустриального парка хорошая транспортная логистика и удобное расположение. В настоящее время ведется реконструкция Каширского шоссе, в результате которой его пропускная способность увеличится на 30%.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что предприятие позволит создать в муниципалитете около 100 новых рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет Московской области в 2025 году ожидаются на уровне 160 миллионов рублей.