«Диктант Победы» в Подмосковье в этом году напишут на новых площадках

В этом году в Подмосковье откроют новые площадки «Диктанта Победы». Международная патриотическая акция «Единой России» пройдет во всех регионах и многих зарубежных странах 24 апреля.

В этом году международная патриотическая акция «Диктант Победы», которую «Единая Россия» проводит в преддверии 9 мая в регионах России и десятках зарубежных стран, пройдет на новых площадках. В их числе мемориальный комплекс «Героям‑панфиловцам» в Волоколамском округе, Ленино‑Снегиревский музей в округе Истра, Усадьба Горенки в Балашихе и Музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово‑Зуево.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Вшивцев напомнил, что в акции могут принять участие все желающие. В прошлом году она собрала свыше 70 тысяч жителей Подмосковья.

«Диктант включает 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в него входил и блок вопросов о специальной военной операции. Участвовать в акции можно на одной из более чем тысячи площадок в Московской области или онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участники получат сертификаты, а федеральных победителей пригласят на Парад Победы в Москве», — сообщил Владимир Вшивцев.

Он также отметил, что к «Диктанту Победы» «Единая Россия» также приурочит конкурс музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях», который включает номинации «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Проведет конкурс студенческих театральных постановок «Без срока давности», организованный вместе с Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ.

Кроме того, на площадках диктанта можно будет испытать свои силы в игре «Мир танков» и в Международной исторической интеллектуальной игре «1418» — командном соревновании, посвященном героическому подвигу советского народа в годы ВОВ. И каждый желающий сможет написать письмо нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции

Партийному проекту «Единой России» «Историческая память» в этом году исполняется 20 лет. Цель проекта — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В минувшем году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подмосковной «Единой Россией» в регионе проведены тысячи мероприятий с участием жителей всех возрастов. Продолжилась работа по реставрации воинских мемориалов. Инициирован региональный партпроект «Успех V единстве поколений», направленный на сохранение памяти и укрепление единства нашей страны. Проведено почти 12 тысяч мероприятий с участием актива партии и сторонников. Это уроки мужества, патриотические встречи, приуроченные к памятным датам, открытие школьных музеев, чествование участников СВО.