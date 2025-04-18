«Диктант Победы» в Химках проведут на 36 площадках

«Диктант Победы» проведут в Химках 25 апреля. Желающие принять участие смогут присоединиться к международной просветительско-патриотической акции во всех образовательных учреждениях округа, а также в зоне вылета терминала B аэропорта Шереметьево.

Диктант в этом году будет посвящен 80-летнему юбилею Великой Победы. Принять участие в акции сможет каждый желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. Выбрать комфортную площадку можно на официальном сайте. Регистрация участников будет непосредственно на месте проведения. Стартует мероприятие в 12:00.

Отметим, что в этом году «Диктант Победы» охватит 35 тысяч площадок по всей России и в 89 странах мира и станет самым масштабным за все годы. Среди традиционных локаций на этот раз целый ряд необычных площадок, например, атомный ледокол «Арктика», Международная космическая станции и другие знаковые места.

Вопросы диктанта будут переведены на 10 языков, среди которых английский, арабский, французский, испанский, немецкий, китайский, монгольский, португальский, турецкий и киргизский. Участникам предстоит справиться с 25 задачами за 45 минут.