«Диктант Победы» прошел на 30 площадках в Наро-Фоминске

В этом году лозунг акции «Диктант Победы»: «Знать, чтобы помнить». Участники проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны на 30 площадках в Наро-Фоминске.

По словам депутата Московской областной думы Александра Баранова, «Диктант Победы» — это очень хорошая акция, она еще раз напоминает о тех печальных событиях для страны, которые закончились Победой, и позволяет сохранить историческую правду.

«Поколение более молодое имеет уже не совсем ясное представление о том, что происходило в 1941–1945 годах», — пояснил он.