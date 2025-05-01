«Диктант Победы» прошел на 30 площадках в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

В этом году лозунг акции «Диктант Победы»: «Знать, чтобы помнить». Участники проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны на 30 площадках в Наро-Фоминске.

По словам депутата Московской областной думы Александра Баранова, «Диктант Победы» — это очень хорошая акция, она еще раз напоминает о тех печальных событиях для страны, которые закончились Победой, и позволяет сохранить историческую правду.

«Поколение более молодое имеет уже не совсем ясное представление о том, что происходило в 1941–1945 годах», — пояснил он.

Одной из площадок проведения акции в Наро-Фоминске стала школа № 9 имени Валентина Лебедева. Диктант здесь написали 20 участников: почетные гости, ученики и их родители.

«Я думаю, каждый человек должен помнить историю России. Мероприятие необходимо проводить для того, чтобы подрастающее поколение сохраняло и передавало историю своим детям», — сказал учащийся 9-го кадетского класса Артемий Баринов.

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