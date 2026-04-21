«Диктант Победы» пройдет в Одинцовском округе 24 апреля

Акция пройдет уже в восьмой раз. Всего в Подмосковье для прохождения теста организуют почти полторы тысячи локаций — в школах, вузах, музеях и библиотеках. Свыше 50 площадок развернут в Одинцовском округе.

Организаторы советуют повторить информацию о ключевых битвах Великой Отечественной, героях сражений, легендарном оружии, наградах, фильмах и песнях, связанных с войной.

Особое внимание при тестировании будет уделено личности Маршала Советского Союза Георгия Жукова — в этом году исполняется 130 лет со дня его рождения. Вопросы диктанта также затронут подвиги героев специальной военной операции.

Проверить знания можно будет и онлайн — на сайте проекта.