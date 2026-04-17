«Диктант Победы» пройдет в Наро-Фоминском округе 24 апреля

Наро-Фоминский округ присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая пройдет 24 апреля. Жители муниципалитета смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны как очно, так и онлайн.

«Диктант Победы» пишут почти в ста странах. Согласно прогнозам, в этом году ожидается почти 3 миллиона участников. Каждый желающий имеет возможность стать одним из них.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ ежегодно участвует в акции «Диктант Победы»: проверяет свои знания и узнает новые факты. Руководитель муниципалитета признается, что после каждого диктанта всегда дополнительно открывает справочные материалы, хронику, книги. Каждый раз для него это становится полноценным уроком истории.

Диктант в этом году посвящен 130-летия со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Участников ждет большой блок вопросов о легендарном полководце. Примечательно, что маршал Жуков является почетным гражданином города Наро-Фоминска под номером 1. Его боевые заслуги помнят и чтят. Другие задания будут посвящены основным событиям Великой Отечественной войны, а отдельный блок затронет подвиги бойцов специальной военной операции.

Принять участие в акции можно онлайн или 24 апреля, придя на одну из площадок. В Наро-Фоминском городском округе их подготовлено более 30: это школы, музеи, библиотеки. Уточнить адреса и зарегистрироваться необходимо заранее на официальном сайте диктантпобеды.рф.