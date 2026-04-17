«Диктант Победы» пройдет на 32 площадках в Чехове

24 апреля жители Чехова смогут присоединиться к международной патриотической акции «Диктант Победы». Она проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память», которому в этом году исполняется 20 лет.

В Подмосковье подготовят для диктанта более 1300 площадок, 32 из них организуют в Чехове. Среди них — школа № 3, Центральная библиотека, Любучанская школа. С полным списком можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф. Написать диктант также можно онлайн.

В этом году акция посвящена 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Отдельный блок заданий затронет подвиги героев специальной военной операции.

«„Диктант Победы“ стал не просто образовательной акцией. Он объединяет настоящих патриотов, людей, которых волнует сохранение памяти о нашей истории. Для меня — это дань уважения к нашим воинам, которые отдали свои жизни за будущие поколения и победили фашизм. За каждым вопросом диктанта скрываются судьбы многих людей, которые горячо любили свою Родину и пожертвовали для нее свои жизни», — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Коган.