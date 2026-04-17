«Диктант Победы» напишут на 22 площадках в Воскресенске

24 апреля в городском округе Воскресенск состоится акция «Диктант Победы». Жители смогут пройти тестирование как на очных площадках, так и в онлайн-формате.

В округе откроют 22 точки для написания диктанта в офлайн-режиме. Одновременно организаторы обеспечат доступ к онлайн-версии, чтобы участие было доступно всем желающим.

В этом году задания посвятят не только событиям Великой Отечественной войны, но и 130-летию маршала Георгия Жукова. Вопросы коснутся его биографии и ключевых этапов военной карьеры. Отдельный блок затронет подвиги Героев СВО. Участники смогут написать слова поддержки военнослужащим прямо во время прохождения теста.

«Диктант Победы проводится по доброй традиции, и я с гордостью приму в нем участие. Это важная инициатива, которая помогает сохранить память о героях и передать ее молодому поколению», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Акцию организуют партия «Единая Россия» и Российское военно-историческое общество. Ее цель — сохранить историческую память и укрепить интерес молодежи к истории страны.

«Для меня важно участвовать в диктанте, потому что история Великой Отечественной войны — это наша общая память. Раньше я писала его в школе, теперь решила пройти онлайн, чтобы сохранить связь с прошлым и выразить уважение тем, кто отдал жизнь за мир», — сказала одна из участниц.