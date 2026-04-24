«Диктант Победы» написали в Королевском историческом музее

Каждый участник прошел регистрацию и получил личный бланк с 25 вопросами: 15 с выбором ответа и 10, требующими краткого написания. «Диктант Победы» оказался неожиданным для участников — вместо привычных вопросов о парадах и полководцах были задания, связанные с датами выпуска боевых машин, именами конструкторов и городами, где стояли заводы.

Для Ирины Николаевны Зоновой участие в диктанте стало первым опытом. Она призналась, что самыми сложными оказались не столько даты, сколько современные сокращения и аббревиатуры. «Мне сначала объяснили, что разговор будет о Жукове, — говорит она. — Но все пошло не по плану».

По завершении акции каждому участнику вручили диплом. Главное, что осталось за кадром, — количество правильных ответов. Но для тех, кто помнит войну не по учебникам, участие оказалось важнее баллов.