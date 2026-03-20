Диктант о единстве народов России написали в Солнечногорске

В молодежном центре «Подсолнух» прошла всероссийская просветительская акция «Россия, семья семей». Участниками стали активисты из Солнечногорска, Лобни и Клина, которые проверили свои знания о традициях и духовных ценностях страны.

Главной частью встречи стал диктант. Текст посвятили многонациональному составу России, укладу семейной жизни и единству народов. Перед началом для гостей провели беседу о Крыме, его культурном наследии и значении для страны. Разговор приурочили к 12-летию воссоединения полуострова с Россией.

Начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова отметила, что диктант позволил участникам не только проверить свои знания, но и задуматься о важности сохранения семейных и национальных традиций, а также об уважении к истории. Она подчеркнула, что атмосфера была теплой и дружественной, а формат помог объединить молодежь нескольких муниципалитетов.

Руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар добавила, что подобные акции необходимы для сохранения исторической правды и укрепления гражданского самосознания у молодого поколения. По ее словам, важно помнить ключевые даты и передавать эти знания дальше.

Акция прошла в рамках Года единства народов России. Организатором выступил Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В числе участников также были активисты «Волонтеров Подмосковья» и специалисты молодежных центров соседних городов.