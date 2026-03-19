Диктант из цитат президента написали в честь воссоединения с Крымом в Чехове
День воссоединения Крыма с Россией во Дворце культуры «Дружба» отметили просветительской акцией «Россия — семья семей». Участниками встречи стали глава округа Михаил Собакин, депутаты, молодежь, волонтеры, кадеты и ветераны СВО.
Для школьников и студентов провели блиц-опрос об истории и достопримечательностях Крыма. Главным испытанием стал диктант из цитат президента России. Каждый участник получил сертификат и книгу об истории Лопасненского края.
«Единство народов — основа сильных идеалов и любви к Родине. Это сейчас демонстрируют наши бойцы на линии фронта. Они разных национальностей и религий, но едины перед врагом. Мы — одна большая семья», — подчеркнул Михаил Собакин.
Встреча объединила представителей «Движение первых», «Молодой гвардии» и «Ассоциации ветеранов СВО». Для них этот день стал проверкой знаний и поводом проявить командную работу.
18 марта 2014 года — важная дата для страны. Тогда был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.