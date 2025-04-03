Диких хищников будут вакцинировать от бешенства в лесах Зарайска

С 28 марта по 10 апреля 2025 года в лесах Зарайска проводится масштабная вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Специалисты зарайской ветеринарной службы совместно с охотпользователями и сотрудниками комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира раскладывают антирабические приманки в лесных массивах, местах скопления твердых бытовых отходов и на территории особо охраняемых природных объектов.

Бешенство — смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и представляющее серьезную угрозу для диких и домашних животных, а также для человека. В 90% случаев источником заражения становятся дикие животные, такие как лисицы и енотовидные собаки. Особую опасность также представляют бездомные кошки и собаки.

Вакцинация проводится двумя способами: вручную и с помощью малой авиации. Применяемая вакцина представляет собой брикет-приманку, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которой заключена капсула с вакциной. Препарат формирует устойчивый иммунитет к вирусу бешенства, однако не обладает лечебными свойствами.

Сотрудники местной станции по борьбе с болезнями животных предупреждают жителей Зарайска о том, что, несмотря на полную безопасность вакцины, не следует трогать и подбирать обнаруженные брикеты. Вакцинация животных проводится для предотвращения распространения опасного заболевания и обеспечения эпидемиологической безопасности региона.