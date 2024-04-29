Диетолог подмосковного НИКИ Басова предостерегла родителей от кормления детей шашлыком | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 16:44 Диетолог подмосковного НИКИ Басова предостерегла родителей от кормления детей шашлыком Диетолог НИКИ Басова: «Шашлык — недетская еда» Источник фото: unsplash.com

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С наступлением праздничных выходных многие жители Подмосковья устремились на дачи, чтобы приготовить любимое блюдо — шашлык. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, с какого возраста можно предлагать детям жаренное на углях мясо.

По ее словам, шашлык — это недетская еда.

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«Есть общее правило питания детей — им можно не очень жареную, не очень жирную и не очень соленую неострую пищу. Желудочно-кишечный тракт у детей еще несовершенный, и в нем не выделяются ферменты так, как у взрослых. Поэтому им лучше давать блюда, приготовленные из фарша: котлетки, тефтельки. Шашлык — не детская еда», — рассказала Басова.

Детям старше трех лет можно предложить несколько кусочков шашлыка из курицы или индейки, посоветовала диетолог, а особенное внимание стоит уделить качеству мяса.

«Берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри», — добавила Басова.

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