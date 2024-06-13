Диетолог НИКИ детства Басова рассказала об особенностях питания детей в жару

По ее словам, несмотря на летний зной, дети все также активны, поэтому им необходим легкоусвояемый белок — это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица, говядина.

«Белок лучше усваивается с овощами, поэтому включите в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень. А чтобы ребенок ел с аппетитом, сместите обед, приходящийся на пик жары, на время полдника», — посоветовала Басова.

Она добавила, что нельзя давать детям колбасные, копченые изделия и фастфуд. Также очень важно соблюдать питьевой режим — ребенок должен выпивать не менее 40 миллилитров воды из расчета на килограмм веса в сутки.

«Во время жары ребенок теряет много жидкости, поэтому важно обеспечить ребенка водой на весь день. Отличными напитками для детей в жаркий день станут охлажденный зеленый чай, отвар шиповника, морсы и несладкие компоты. От сладкой газировки, кваса, магазинных соков и прочих химических чаев в пластиковой бутылке лучше отказаться», — заключила диетолог.

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