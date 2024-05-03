Диетолог НИКИ детства Басова рассказала о вреде соков для детей | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:45 Диетолог НИКИ детства Басова рассказала о вреде соков для детей НИКИ детства

Читать 360 в

С наступлением теплой погоды многие родители покупают своим детям фруктовые соки, даже не догадываясь о вреде этих сладких напитков. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, почему вода в жару гораздо полезнее.

По ее словам, во фруктовых соках мало витаминов, нет клетчатки и достаточно много калорий. Кроме того фруктоза и сахароза не только повышают аппетит, но и инсулин.

Реклама

«Получая калории в жидком виде, организм не испытывает насыщения, поэтому требует еще какие-нибудь продукты. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», — рассказала Басова.

Она добавила, что нельзя давать детям сок натощак из-за резкого подъема сахара. Не стоит предлагать и ананасовый, персиковый или соки из смеси тропических фруктов, так как они изготовлены из продуктов с высоким гликемическим индексом.

«Из напитков лучше всего предлагать детям воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинный сок — это традиция, от которой давно пора отказаться», — подчеркнула Басова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.