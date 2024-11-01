Диетолог НИКИ детства Басова предупредила о вреде веганства для детей

Сегодня во всем мире отмечается День вегана, и, если взрослые могут осознанно выбирать этот стиль питания, детям придерживаться такого рациона ни в коем случае нельзя. В этом уверена врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

По ее словам, из-за дефицита белка нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием ребенка. Белок из растительных продуктов плохо всасывается, в нем нет важных аминокислот, а дефицит железа ведет к нарушению работы внутренних органов, а также не лучшим образом влияет на интеллектуальное развитие детей.

«Никакая соя, фасоль или иное „растительное железо“ не могут полноценно заменить железо, которое содержится в красном мясе. Ребенок до 18 лет должен получать животные жиры и фосфор из рыбы. Животные жиры также невозможно полностью компенсировать жирами растительными», — заключила Басова.