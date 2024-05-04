Диетолог НИКИ Басова рассказала об опасности переедания яиц для детей | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 20:39 Диетолог НИКИ Басова рассказала об опасности переедания яиц для детей НИКИ детства

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Пасху любят не только взрослые, но и дети. Ведь в этот весенний праздник можно пробовать множество лакомств, а красить яйца вместе с родителями всегда очень весело. Сколько их можно съесть без вреда для детского здоровья, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

По ее словам, в пасхальные дни не стоит злоупотреблять яйцами.

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«Для детского организма и для работы поджелудочного пузыря это довольно большая нагрузка, поэтому все должно быть в меру. В основном ограничения относятся к детям младшего возраста. Чем старше ребенок, тем разнообразнее его питание. Но главный критерий для любого возраста — не переедать», — рассказала Басова

Она отметила, если ребенок и съест три яйца в пасху, то это не страшно. Главное, чтобы это не превратилось в систему, потому что для здорового развития и роста детская еда должна быть разнообразной

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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