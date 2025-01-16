Диетолог Инна Пичугина назвала оптимальный способ подсчета калорий

Контроль пищевой ценности питания — важный аспект здорового образа жизни. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, как упростить процесс подсчета калорий, чтобы оставаться в форме.

Калория является мерой энергетической ценности продуктов. При этом существуют полезные калории, поступающие из натуральных цельных продуктов, и пустые — из высокообработанной пищи, сладкого, алкогольных напитков и фастфуда. Контроль калорийности становится важным инструментом для тех, кто заботится о здоровье и хочет управлять своим весом.

Современные технологии значительно упрощают процесс подсчета калорий. Специальные мобильные приложения позволяют автоматически рассчитывать пищевую ценность продуктов путем сканирования штрих-кода или выбора из базы данных. Кроме того, приготовление пищи дома дает возможность лучше контролировать не только калорийность, но и размер порций.

Пичугина подчеркивает, что простое снижение калорийности не гарантирует здоровье. Необходимо следить за сбалансированностью рациона, правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а также обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. Рекомендуется ежемесячно корректировать норму потребления питательных веществ с учетом изменения веса.

Контроль калорийности питания может стать эффективным способом управления здоровьем, позволяющим осознанно подходить к выбору продуктов и режиму питания.