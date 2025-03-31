Диана Имаева из Подмосковья стала призером научного конкурса в Пекине

Ученица 11-го класса физико-математического профиля Физтех-лицея имени Капицы Диана Имаева стала призером Пекинского молодежного конкурса научного творчества. Он проходил с 26 по 30 марта. Школьница из Московской области представила исследование по физике и астрономии, посвященное использованию вихревых труб на водородных электростанциях.
В своей работе девушка изучила возможность применения этих труб для генерации потоков разной температуры, которые могут использоваться в промышленности для нагрева воды и охлаждения.
Диана учится в Физтех-лицее с сентября 2023 года и уже зарекомендовала себя как талантливая и целеустремленная ученица. Она активно участвует в олимпиадах и научных проектах, регулярно соревнуется на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, физике и биологии. В этом учебном году Диана также вышла в региональный этап ВсОШ по астрономии.
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