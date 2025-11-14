Обучение по кадровой программе для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» началось в сентябре. Ее участники изучают основы госуправления, чтобы продолжить приносить пользу обществу уже после возвращения с фронта. Одним из финалистов стал Леонид Тихонравов. Он отметил уникальный формат обучения, который позволяет наиболее эффективно получать новые знания.

Леонид Тихонравов отметил, что обучение проходит в формате обмена опытом с профессионалами своего дела. В ходе диалога наставники делятся с подопечными своими наработками.

«Лекторы делятся своими наработками, и от нас что-то тоже берут. Мы с ними многое комплексно обсуждаем. Идет процесс выработки правильных, не только научных терминов. Именно идет разговор. Это нравится», — рассказал Тихонравов.

Программу реализуют в Подмосковье по поручению президента Владимира Путина. Она даст возможность ветеранам СВО получить новые знания и управленческие навыки, чтобы построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение бесплатное и длится один год. Оно состоит из очно-заочных блоков и стажировок, в том числе в органах власти.