Диагностику в мобильном ФАП организовали для пенсионеров в Наро-Фоминске

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт работал 24 июня в культурно-спортивном комплексе «Нара» и Центральном парке. Профилактические обследования смогли бесплатно пройти участники программы «Активное долголетие».

Представители старшего поколения проверили ключевые показатели здоровья: артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, а также сделали флюорографию и маммографию.

Заместитель главы администрации Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова отметила, что регулярные обследования являются важным элементом заботы о здоровье, особенно в пожилом возрасте.

«Мы целенаправленно расширяем географию выездных медицинских услуг, чтобы обеспечить доступность диагностики для жителей всех населенных пунктов округа», — сказала Наталья Трофимова.

Следующий выезд мобильного ФАП состоится 27 июня. Обследования будут проводить в деревне Рождествено на базе местного фельдшерско-акушерского пункта с 9:00 до 14:00.