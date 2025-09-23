Диагностическую работу по математике провели для 5 классов школ в Подмосковье

Региональная диагностическая работа по математике для пятиклассников прошла в 559 школах Подмосковья. Ее написали

Как рассказали в региональном Минобразования, работа выполнялась онлайн на компьютерах и состояла из восьми заданий разного уровня сложности. Они включали темы чисел и вычислений, описательной статистике, а также текстовые и другие задачи.

На выполнение работы отводилось 45 минут. Получить за работу можно до 12 баллов. Минимальный порог для подтверждения базового уровня знаний — четыре балла.

Работы будут проверять независимые эксперты при помощи «ЕАИС ОКО». Результаты станут известны до 29 сентября.

«Результаты РДР позволят оценить уровень усвоения материала курса математики начальной школы, выявить возможные пробелы в знаниях и предложить своевременную помощь в их устранении», — пояснили в министерстве.

Позже в этом году РДР проведут для учащихся седьмых, восьмых и 10-х классов.