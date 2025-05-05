Диагностический центр открыли в родильном стационаре МОЦОМД

В родильном стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства открыли клинико-диагностический центр. В медицинское учреждение могут обратиться беременные женщины с различными патологиями.

Специалисты центра принимают жительниц из разных округов Подмосковья.

«Благодаря централизации диагностических процедур сокращается время ожидания результатов обследования, что способствует своевременному принятию клинических решений. В центре пациентки могут пройти более углубленную диагностику с применением современных методов обследования», — пояснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Светлана Блейм.

Чтобы получить консультацию в центре, необходимо взять направление у лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот Денис в Telegram, раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.