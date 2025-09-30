Дезинсекцию квартиры провели по обращению ветерана в Балашихе

Администрация Балашихи быстро отреагировала на обращение ветерана, в квартире которой после обработки подвальных помещений управляющей компанией появились насекомые. Сообщение о проблеме появилось в социальных сетях, что позволило властям оперативно принять меры.

На место выехали представители администрации совместно с сотрудниками службы дезинсекции. Специалисты осмотрели дом и пообщались с жильцами. Выяснилось, что насекомые присутствуют только в квартире пенсионерки, проживающей на втором этаже. После этого дезинсекторы провели обработку помещения, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия проживания для женщины.

«Мы отреагировали, как только в социальных сетях увидели обращение жительницы. Совместно с управляющей компанией организовали обработку квартиры от насекомых, после чего специалисты проведут влажную уборку. Для нас важно, чтобы такие ситуации решались оперативно, и жители чувствовали поддержку», — рассказала начальник управления ЖКХ Балашихи Юлия Смирнова.

После проведения всех необходимых мероприятий пенсионерка выразила благодарность специалистам за быструю и профессиональную помощь.