Дезинфекцию мусопроводов провели в Истре

Сотрудники «Истринской теплосети» боролись с плесневыми грибками и бактериями, из-за которых появляются неприятные запахи и насекомые. Работники постоянно проверяют более 60 мусопроводов в 28 домах.

Работы провели по адресам: на улицах Ленина, в доме № 6, 9-й Гвардейской дивизии, в домах № 62а, № 62б, № 62в, Воскресенская площадь, в доме № 3 и Рабочий проезд, в доме № 4а. Во второй раз убрались в на улицах Главного конструктора В. И. Адасько, в домах № 4, в подъездах № 5 и № 6, Советская в доме № 39а, 9-й Гвардейской дивизии в домах № 36, № 40 и Ленина, в домах № 2, № 5 и корпусах № 1 и № 2.

Также специалисты отремонтировали карман мусопровода на улице 9-й Гвардейской дивизии, в доме № 57 на втором этаже.

Местные жители могут оставить мусоропровод в подъезде, если им это удобно, или его закроют. В Истре такое решение было принято в двух домах.