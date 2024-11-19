Девушку с травмой носа после упавшего смартфона спасли в больнице в Видном

Девушка 24 лет поступила в больницу Видного с травмой носа. Она листала в своем смартфоне ленту новостей и заснула, после чего гаджет выскользнул из рук и упал на переносицу. Диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков.

Оториноларинголог Рауль Тен рассказал, что под местной анестезией врачи вправили смещенные отломки костей носа и зафиксировали их в правильном положении. Уже через 10 дней после травмы все отметили прекрасный косметический результат. При этом сам орган теперь функционирует нормально.

Врачи подчеркнули, что при таких травмах важно срочно обращаться за помощью к врачам, чтобы кости не срослись неправильно. Если время упустить, дальнейшие манипуляции будут сложными и болезненными.

Сейчас пациентка уже дома и вернулась к привычной жизни. Врачам она сказала, что планирует отказаться от использования гаджета перед сном.

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