Девушку с сильным воспалением в горле спасли в поликлинике в Видном

Девушка в возрасте 23 лет обратилась в поликлинику в Видном с симптомами ОРВИ. Назначенное лечение пациентке не помогло, и у нее начал развиваться острый тонзиллит. Заподозрить более серьезную патологию удалось при помощи телемедицинской консультации.

Дополнительную консультацию девушка решила получить удаленно, при помощи телемедицины. По телефону врач заподозрил острый тонзиллит — у пациентки отмечалась гнусавость голоса и с ложность в произношении слов, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.

«Ознакомившись с анамнезом, данными о начале и течении заболевания, а также с планом лечения, возникло предположение, что у пациентки могло развиться достаточно серьезное осложнение острого тонзиллита», — сказала она.

В результате специалист уточнила другие симптомы, среди которых сложности при открывании рта, болезненное глотания и повышенная температура. После этого девушка пришла на личный прием, где врачи подтвердили осложнение тонзиллита — паратонзиллярный абсцесс.

Такая патология вызывает интоксикацию организма и может вызвать менингит, энцефалит, флегмону и даже сепсис.

В результате пациентке провели вскрытие абсцесса при помощи скальпеля и многократное полоскание горла.

«После проведенных манипуляций пациентка была направлена на плановую госпитализацию в оториноларингологическое отделение больницы для продолжения лечения и снятия интоксикационного синдрома под наблюдением врачей», — рассказал врач.

Девушка уже чувствует себя хорошо и выписана домой.

Записаться на консультацию к врачу жители могут через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 122.