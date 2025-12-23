Девушку с редкой аномалией кишечника спасли в больнице в Раменском

Врачи Раменской больницы провели успешную операцию 17-летней пациентке с редким заболеванием — синдромом Пайра. Девушка в течение четырех лет жаловалась на сильные боли в животе.

Кроме того, пациентка страдала от запоров. Мама, пытаясь помочь дочери, изменила ее рацион, однако это не помогло.

Во время обследования выяснилось, что у девушки врожденная аномалия толстой кишки, из-за которой возникает чрезмерный перегиб возле селезеночной связки. Это нарушило проходимость кишечника и стало причиной хронической анемии.

«Операция проводилась современным малоинвазивным способом: всего через три прокола мы выполнили резекцию связочного аппарата кишечника. Техническая сложность операции заключалась в восстановлении конфигурации кишки», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Вмешательство, в рамках которого также удалили пупочную грыжу, продолжалось около часа. Уже на следующий день юная пациентка ощутила улучшение самочувствия. Врачи наблюдали за ней в течение пяти дней. В этот период она также проходила физиотерапию.

Девушка уже вернулась домой.