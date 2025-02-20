Девушку с опухолью слюнной железы размером 3 см спасли в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске прооперировали 17-летнюю девушку с новообразованием под мочкой уха. Пациентка поступила в клинику в плановом порядке.
Специалисты обследовали девушку и выяснили, что опухоль расположена близко к лицевому нерву. В случае его повреждения мог произойти паралич лица.
Хирурги при помощи нейронавигатора установили месторасположение нерва, а затем аккуратно удалили новообразование и часть железы. На место вмешательства наложили повязку.
Операция длилась около двух часов. Врачи смогли избавить пациентку от новообразования и сохранить нерв.
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