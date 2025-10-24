Девушку с опасной травмой поджелудочной железы после ДТП спасли в МОНИКИ

Специалисты хирургического отделения № 1 Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли 23-летнюю пациентку, пострадавшую в автомобильной аварии. У девушки выявили разрыв головки поджелудочной железы.

Врачи тщательно обследовали пациентку и решили провести панкреатодуоденальную резекцию. Подобные вмешательства выполняют лишь в нескольких медицинских центрах.

«В условиях экстренной ситуации, после травмы, данные операции выполняются крайне редко, поскольку имеют очень высокие показатели летальности. У нас в институте есть возможность проводить такие операции, а главное — есть специалисты высокого уровня», — пояснил заведующий хирургическим отделением № 1 института Максим Корнилов.

Во время операции специалисты удалили головку поджелудочной железы и сохранили непрерывность желудочно-кишечного тракта.

Девушку выписали. Она уже начала работать. Пациентка продолжает амбулаторное наблюдение в МОНИКИ.