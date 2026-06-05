Девушку с множественными кистами яичников спасли в больнице в Щелкове

Пациентку с семью дермоидными кистами яичников спасли в гинекологическом отделении стационара имени М. В. Гольца в Щелковской больнице. Девушка поступила в медицинское учреждение с сильной болью в области живота.

Дермоидная киста имеет плотные стенки, а ее содержимое может быть как жидким, так и плотным с содержанием жировой ткани, волос, ногтей, а иногда и зубов.

«Один яичник был полностью покрыт кистами: раньше в таких случаях яичники удалялись практически в 100%. Сегодня, благодаря накопленному опыту, компетенциям и наличию современного оборудования, мы выполняем органосохраняющие операции. Сохраняем орган даже в самых сложных ситуациях, оставляя шанс для пациентки стать матерью. Главная сложность операции заключалась в том, чтобы извлечь кисты, не допустив попадания содержимого капсул в брюшную полость, так как это может вызвать воспаление», — рассказала лечащий врач Ольга Петренко.

Лапароскопическое вмешательство, которое она охарактеризовала как ювелирное, прошло успешно. Все новообразования удалось аккуратно удалить.

Осложнений после операции не возникло. Девушку уже выписали.

Медики напоминают, что женщинам даже при отсутствии неприятных ощущений и патологий следует посещать гинеколога раз в год. В случае подтвержденного заболевания визиты должны быть более частыми и согласованными с лечащим врачом.