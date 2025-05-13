Девушку с критически низкой массой тела спасли в НИКИ детства

Девушка в возрасте 17 лет поступила в отделение гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института детства. При росте 160 сантиметров она весила 40 килограммов. У подростка наблюдалась слабость, выпадение волос, головокружение и другие тревожные симптомы.

Пациентка рассказала, что всегда была склонна к полноте и пыталась похудеть. Около года назад она исключила из рациона высококалорийные продукты, а также увеличила физическую активность.

«Постепенно она стала ограничивать себя в еде все больше и больше, пока не начала отказываться от пищи практически полностью», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Девушке провели диагностику, чтобы выявить возможные патологии, которые могли повлиять на потерю веса. В результате у нее подтвердили расстройство пищевого поведения. Ей назначили внутривенную заместительную парентеральную терапию, а также занятия с психотерапевтом.

Заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова напомнила, что при лишнем весе у ребенка не следует самостоятельно назначать диету, так как это может быть опасно для здоровья.