Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице

Пациентка 23 лет экстренно поступила в Воскресенскую больницу в тяжелом состоянии с нарушениями сознания, речи и подвижности. Обследование выявило венозный инфаркт и отек головного мозга. Причиной патологии стал тромб.

«Через небольшой прокол в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в головном мозге и с помощью специальных инструментов извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Он полостью перекрывал отток венозной крови из головного мозга», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Гурген Айвазян.

Тромб сформировался у пациентки на фоне приема гормональных препаратов. Консервативная терапия, направленная на растворение сгустка, не дала выраженного улучшения. Для спасения жизни врачи провели экстренную операцию.

Операция длилась 1,5 часа и завершилась успешно. Вмешательство провели малоинвазивным методом, без общего наркоза.

Сразу после операции кровообращение в головном мозге восстановилось, уменьшился отек. Сейчас девушка продолжает лечение в стационаре.

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